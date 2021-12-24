Президент Чорногорії захворів на коронавірус
П'ятниця, 24 грудня 2021, 14:06
Президент Чорногорії Міло Джуканович отримав позитивний результат тесту на коронавірус.
Про це йдеться у заяві на сайті глави держави, пише "Європейська правда".
Напередодні Джуканович контактував з людиною, інфікованою коронавірусом. Наразі у нього легкі симптоми захворювання, почувається він добре.
"Відповідно до епідеміологічних заходів він перебуває на самоізоляції, звідки буде виконувати свої звичайні президентські обов'язки", - йдеться в повідомленні.
Президента Чорногорії вакцинували від коронавірусу у серпні минулого року.
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