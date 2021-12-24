Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Президент Черногории заболел коронавирусом

Пятница, 24 декабря 2021, 14:06

Президент Черногории Мило Джуканович получил положительный результат теста на коронавирус.

Об этом говорится в заявлении на сайте главы государства, пишет "Европейская правда".

Накануне Джуканович контактировал с человеком, инфицированным коронавирусом. Сейчас у него легкие симптомы заболевания, чувствует он себя хорошо.

"В соответствии с эпидемиологическими мерами он находится на самоизоляции, откуда будет выполнять свои обычные президентские обязанности", - говорится в сообщении.

Президента Черногории вакцинировали от коронавируса в августе прошлого года.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Черногория Вакцины
powered by lun.ua

Статьи

Посол при НАТО: Альянс боится оказаться на грани военного конфликта с РФ из-за Украины

Наталья Галибаренко: Есть страны, выступающие против любого диалога с РФ. Но есть и те, которые хотят договориться с Россией, "чтобы спасти Украину"
24 декабря 2021 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Назад в СССР: как Беларусь становится полигоном для новых провокаций против Запада

Пример Лукашенко достаточно показателен для Украины – он идет на полшага впереди Путина, фактически тестируя инструменты, которые готовится использовать Кремль.
23 декабря 2021 — Мария Авдеева, для Европейской правды

Прорвать польскую блокаду: зачем Киеву нужен спор с Евросоюзом

Украина готовится впервые в своей истории оспорить действия Евросоюза в арбитраже, созданном в соответствии с Соглашением об ассоциации (укр.)
23 декабря 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда