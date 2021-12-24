Президент Черногории заболел коронавирусом
Пятница, 24 декабря 2021, 14:06
Президент Черногории Мило Джуканович получил положительный результат теста на коронавирус.
Об этом говорится в заявлении на сайте главы государства, пишет "Европейская правда".
Накануне Джуканович контактировал с человеком, инфицированным коронавирусом. Сейчас у него легкие симптомы заболевания, чувствует он себя хорошо.
"В соответствии с эпидемиологическими мерами он находится на самоизоляции, откуда будет выполнять свои обычные президентские обязанности", - говорится в сообщении.
Президента Черногории вакцинировали от коронавируса в августе прошлого года.
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