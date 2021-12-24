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В Австрії два будинки згоріли через запалений дитиною бенгальський вогонь

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П'ятниця, 24 грудня 2021, 18:37

В австрійському місті Фельдкірх в ніч на середу повністю згоріли два будинки, пожежу спричинила іскра від бенгальського вогню, запаленого 11-річним хлопчиком.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Kronen Zeitung.

У четвер ввечері близько 22:50 11-річний хлопчик запалив бенгальський вогонь в житловому будинку у Фельдкірху.

Від іскри загорілася ялинка в кімнаті, а потім і вся будівля.

На цьому вогонь не зупинився, перекинувшись на сусідній будинок, який за короткий час теж повністю охопила пожежа.

 

Всім мешканцям будинків вдалося залишити житло неушкодженими.

У гасінні пожежі брали участь 17 пожежних автомобілів і 140 працівників надзвичайних служб.

Обидва будинки після пожежі виявилися непридатними для проживання, а погорільці змушені провести Різдво у родичів.

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Австрія інциденти
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