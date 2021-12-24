Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

В Австрии два дома сгорели из-за зажженного ребенком бенгальского огня

фото
Пятница, 24 декабря 2021, 18:37

В австрийском городе Фельдкирх в ночь на среду полностью сгорели два дома, пожар вызвал искра от бенгальского огня, зажженного 11-летним мальчиком.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Kronen Zeitung.

В четверг вечером около 22:50 11-летний мальчик зажег бенгальский огонь в жилом доме в Фельдкирхе.

От искры загорелась елка в комнате, а затем и все здание.

На этом огонь не остановился, перекинувшись на соседний дом, который за короткое время полностью охватил пожар.

 

Всем жильцам домов удалось покинуть жилье невредимыми.

В тушении пожара участвовало 17 пожарных автомобилей и 140 работников чрезвычайных служб.

Оба дома после пожара оказались непригодными для проживания, а погорельцы вынуждены провести Рождество у родственников.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Австрія инциденты
powered by lun.ua

Статьи

Посол при НАТО: Альянс боится оказаться на грани военного конфликта с РФ из-за Украины

Наталья Галибаренко: Есть страны, выступающие против любого диалога с РФ. Но есть и те, которые хотят договориться с Россией, "чтобы спасти Украину"
24 декабря 2021 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Назад в СССР: как Беларусь становится полигоном для новых провокаций против Запада

Пример Лукашенко достаточно показателен для Украины – он идет на полшага впереди Путина, фактически тестируя инструменты, которые готовится использовать Кремль.
23 декабря 2021 — Мария Авдеева, для Европейской правды

Прорвать польскую блокаду: зачем Киеву нужен спор с Евросоюзом

Украина готовится впервые в своей истории оспорить действия Евросоюза в арбитраже, созданном в соответствии с Соглашением об ассоциации (укр.)
23 декабря 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда