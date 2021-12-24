В Австрии два дома сгорели из-за зажженного ребенком бенгальского огня
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Пятница, 24 декабря 2021, 18:37
Пятница, 24 декабря 2021, 18:37
В австрийском городе Фельдкирх в ночь на среду полностью сгорели два дома, пожар вызвал искра от бенгальского огня, зажженного 11-летним мальчиком.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Kronen Zeitung.
В четверг вечером около 22:50 11-летний мальчик зажег бенгальский огонь в жилом доме в Фельдкирхе.
От искры загорелась елка в комнате, а затем и все здание.
На этом огонь не остановился, перекинувшись на соседний дом, который за короткое время полностью охватил пожар.
Всем жильцам домов удалось покинуть жилье невредимыми.
В тушении пожара участвовало 17 пожарных автомобилей и 140 работников чрезвычайных служб.
Оба дома после пожара оказались непригодными для проживания, а погорельцы вынуждены провести Рождество у родственников.
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