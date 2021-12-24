В Австрии два дома сгорели из-за зажженного ребенком бенгальского огня

В австрийском городе Фельдкирх в ночь на среду полностью сгорели два дома, пожар вызвал искра от бенгальского огня, зажженного 11-летним мальчиком.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Kronen Zeitung.

В четверг вечером около 22:50 11-летний мальчик зажег бенгальский огонь в жилом доме в Фельдкирхе.

От искры загорелась елка в комнате, а затем и все здание.

На этом огонь не остановился, перекинувшись на соседний дом, который за короткое время полностью охватил пожар.

Всем жильцам домов удалось покинуть жилье невредимыми.

В тушении пожара участвовало 17 пожарных автомобилей и 140 работников чрезвычайных служб.

Оба дома после пожара оказались непригодными для проживания, а погорельцы вынуждены провести Рождество у родственников.