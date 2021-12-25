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В Італії вперше за пандемію виявили понад 50 тисяч добових випадків коронавірусу

Субота, 25 грудня 2021, 10:46

В Італії вперше з початку пандемії кількість нових випадків коронавірусу за добу перевищила 50 тисяч.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ANSA.

В п’ятницю італійські органи охорони здоров’я повідомили про 50 599 щоденних випадків коронавірусу, що є новим рекордом з моменту спалаху пандемії майже два роки тому.

Напередодні було зареєстровано 44 595 випадків, що також було максимумом з початку пандемії. Досі найбільше число нових випадків було зареєстроване з 13 листопада 2020 року - 40 902.

В п’ятницю в Італії повідомили про 141 смерть від коронавірусу.

Раніше уряд Маріо Драгі ввів низку нових заходів у боротьбі з поширенням COVID-19, включаючи зобов’язання носити маски на відкритому повітрі

Уряд також вирішив закрити нічні клуби і танцювальні зали Італії та заборонити вечірки під відкритим небом, які збирають натовпи людей, до 31 січня.

Також був скорочений термін дії ковід-сертифіката для людей, які вакциновані від коронавірусу, з дев’яти до шести місяців.

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Італія Епідемія у цифрах
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