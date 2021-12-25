В Италии впервые за пандемию обнаружили более 50 тысяч суточных случаев коронавируса

В Италии впервые с начала пандемии количество новых случаев коронавируса за сутки превысило 50 тысяч.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ANSA.

В пятницу итальянские органы здравоохранения сообщили о 50 599 ежедневных случаях коронавируса, что является новым рекордом с момента вспышки пандемии почти два года назад.

Накануне было зарегистрировано 44595 случаев, что также было максимумом с начала пандемии. До сих пор наибольшее число новых случаев было зарегистрировано с 13 ноября 2020 года – 40 902.

В пятницу в Италии сообщили о 141 смерти от коронавируса.

Ранее правительство Марио Драги ввело ряд новых мер в борьбе с распространением COVID-19, включая обязательство носить маски на открытом воздухе.

Правительство также решило закрыть ночные клубы и танцевальные залы Италии и запретить вечеринки под открытым небом, собирающие толпы людей, до 31 января.

Также был сокращен срок действия ковид-сертификата для людей, вакцинированных от коронавируса, с девяти до шести месяцев.