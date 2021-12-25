Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Майже 70 мігрантів намагалися незаконно перетнути польський кордон з Білорусі

Субота, 25 грудня 2021, 14:55

Минулої доби 69 осіб намагалися нелегально перетнути польсько-білоруський кордон.

Про це в суботу повідомили польські прикордонники, передає "Європейська правда" з посиланням на  RMF24.

"Минулої доби, тобто 24 грудня, 69 осіб намагалися незаконно перетнути польсько-білоруський кордон" - повідомила Прикордонна служба.

Прикордонники додали, що на ділянці, яку охороняє прикордонний пост у Черемсі, група з 10 іноземців намагалася потрапити на територію Польщі, але відійшла вглиб Білорусі.

Раніше повідомлялося, що у Польщі допускають суттєве загострення ситуації на кордоні з Білоруссю у період свят.

Нагадаємо, після найбільшого загострення міграційної кризи на кордоні Польщі й Білорусі місяць тому, коли біля пункту пропуску Брузги-Кузьниця зібрались кілька тисяч мігрантів, ситуація заспокоїлася, Білорусь переселила мігрантів з табору у логістичний центр неподалік від кордону.

Проте і після того польські прикордонники щодня фіксують нові спроби нелегально потрапити в країну. Також в країні регулярно затримують водіїв, що допомагають мігрантам, які все ж перейшли кордон непоміченими, продовжити мандрівку в ЄС.

Читайте також: Гібридне перемир'я: як змінюється "міграційна війна" Лукашенка з ЄС.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща шантаж мігрантами
powered by lun.ua

Статті

Міністерство пошти і справ: як Зеленський дав МЗС найвищу владу та чому це не запрацює

Добрі наміри МЗС вилилися у юридично безглуздий указ Зеленського, що лише додає ризиків та проблем, аж до загрози диктатури...
25 грудня 2021 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Посол при НАТО: Альянс боїться опинитися на межі збройного конфлікту з РФ через Україну

Наталія Галібаренко: Є країни, які виступають проти будь-якого діалогу з РФ. Але є і ті, які хочуть домовитися з Росією, мовляв, "щоби врятувати Україну"
24 грудня 2021 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Назад до СРСР: як Білорусь стає полігоном для нових провокацій проти Заходу

Приклад Лукашенка досить показовий для України - він йде на пів кроку попереду Путіна, фактично тестуючи інструменти, які готується використати Кремль.
23 грудня 2021 — Марія Авдєєва, для Європейської правди