Майже 70 мігрантів намагалися незаконно перетнути польський кордон з Білорусі

Минулої доби 69 осіб намагалися нелегально перетнути польсько-білоруський кордон.

Про це в суботу повідомили польські прикордонники, передає "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

"Минулої доби, тобто 24 грудня, 69 осіб намагалися незаконно перетнути польсько-білоруський кордон" - повідомила Прикордонна служба.

Прикордонники додали, що на ділянці, яку охороняє прикордонний пост у Черемсі, група з 10 іноземців намагалася потрапити на територію Польщі, але відійшла вглиб Білорусі.

Раніше повідомлялося, що у Польщі допускають суттєве загострення ситуації на кордоні з Білоруссю у період свят.

Нагадаємо, після найбільшого загострення міграційної кризи на кордоні Польщі й Білорусі місяць тому, коли біля пункту пропуску Брузги-Кузьниця зібрались кілька тисяч мігрантів, ситуація заспокоїлася, Білорусь переселила мігрантів з табору у логістичний центр неподалік від кордону.

Проте і після того польські прикордонники щодня фіксують нові спроби нелегально потрапити в країну. Також в країні регулярно затримують водіїв, що допомагають мігрантам, які все ж перейшли кордон непоміченими, продовжити мандрівку в ЄС.

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