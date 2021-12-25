Почти 70 мигрантов пытались незаконно пересечь польскую границу из Беларуси
За прошедшие сутки 69 человек пытались нелегально пересечь польско-белорусскую границу.
Об этом в субботу сообщили польские пограничники, передает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.
"В минувшие сутки, то есть 24 декабря, 69 человек пытались незаконно пересечь польско-белорусскую границу" - сообщила Пограничная служба.
Пограничники добавили, что на участке, охраняемом пограничным постом в Черемхе, группа из 10 иностранцев пыталась попасть на территорию Польши, но отошла вглубь Беларуси.
Ранее сообщалось, что в Польше допускают существенное обострение ситуации на границе с Беларусью в период праздников.
Напомним, после наибольшего обострения миграционного кризиса на границе Польши и Беларуси месяц назад, когда у пункта пропуска Брузги-Кузьница собралось несколько тысяч мигрантов, ситуация стала спокойнее, Беларусь переселила мигрантов из лагеря в логистический центр недалеко от границы.
Однако и после этого польские пограничники ежедневно фиксируют новые попытки нелегально попасть в страну. Также в стране регулярно задерживают водителей, помогающих мигрантам, все же перешедшим границу незамеченными, продолжить путешествие в ЕС.
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