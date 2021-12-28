Франция усилила ограничения на фоне быстрого распространения варианта "Омикрон"

Франция усиливает ограничения по COVID-19 на фоне быстрого распространения варианта "Омикрон", но комендантского часа в канун Нового года не будет.

Об этом заявил премьер-министр Жан Кастекс, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Уровень заболеваемости сейчас значительно превышает 700 на 100 тысяч человек и находится на рекордном уровне с начала пандемии.

С понедельника и в последующие три недели все массовые собрания будут ограничены до 2000 человек для мероприятий в помещении и до 5000 человек для мероприятий на открытом воздухе, а все зрители на концертах должны будут сидеть.

Употребление пищи и напитков будет запрещено в общественном пассажирском транспорте, включая междугородний транспорт, а также в кинотеатрах, в то время как в барах и ресторанах всю еду и напитки придется употреблять сидя, а не стоя. Пассажирам в общественном транспорте снова потребуются маски.

Кастекс также сказал, что работа из дома станет обязательной по крайней мере три дня в неделю, где это возможно, и что ношение масок снова станет обязательным на улице в центрах городов.

"Я знаю, что это похоже на фильм без конца, но год назад мы начали нашу кампанию вакцинации, и теперь мы одни из лучше вакцинированных и защищенных людей в мире", - сказал Кастекс.

С целью дальнейшего усиления вакцинации запланированный правительством "вакцинный пропуск" для посещения общественных мест, который потребует подтверждения вакцинации, а не только негативного теста - вступит в силу с 15 января, если парламент одобрит проект правительственного законопроекта.

Правительство также уменьшает период, когда люди получат право на повторную прививку, до трех месяцев с четырех после второго укола.

Напомним, на прошлой неделе во Франции впервые количество случаев коронавируса пересекло отметку в 100 тысяч.