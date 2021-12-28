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Кулеба: не вірю, що США чи НАТО погодяться з вимогою Росії зупинити розширення на схід

Вівторок, 28 грудня 2021, 09:46

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба впевнений, що НАТО не погодиться із вимогами Росії зупинити розширення на схід.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

"Я не вірю в те, що США чи НАТО погодяться з вимогою Росії зупинити розширення на схід або відкотяться із країн центральної Європи, як вимагає Росія. Там же не лише вимога, щоб НАТО не розширювалося, там є вимога припинити військову присутність НАТО в країнах-членах НАТО", - сказав Кулеба.

За його словами, він не вірить у такий розвиток подій, оскільки прийняти таку вимогу в будь-якій формі – це було б найбільшим приниженням США та НАТО в історії з моменту заснування Альянсу.

Як відомо, 17 грудня МЗС РФ оприлюднило "проєкти договорів" про фактично розподіл сфер впливу у Європі, які Москва хоче підписати з Північноатлантичним альянсом та з США. 

В одному з пунктів Росія пропонує країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, що "виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав". 

Переговори між Сполученими Штатами та Росією, на яких обговорять ситуацію в Україні, мають відбутися 10 січня.

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Кулеба Росія Україна-НАТО
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