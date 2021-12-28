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Майбутній глава Мюнхенської конференції з безпеки звинуватив Путіна у прославленні сталінізму

Вівторок, 28 грудня 2021, 19:53

Майбутній глава Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсген, багатолітній радник ексканцлерки Німеччини Ангели Меркель з зовнішньої політики, звинуватив президента Росії Володимира Путіна у прославленні сталінського режиму. 

Про це він сказав у інтерв'ю RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) у вівторок, 28 грудня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

За словами Гойсгена, "Путін живе у світі власної ностальгії, де міжнародне право не відіграє жодної ролі", а також "прославляє Радянський Союз і навіть режим Сталіна".

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Німецький політик переконаний, що президент РФ прагне відновлення російської імперії, що нагадує Радянський Союз.

На думку Гойсгена, шукаючи приводу для вторгнення в Україну, Путін вважає Сполучені Штати Америки й Європу ослабленими після зміни влади в США і Німеччині та виведення військ з Афганістану. Ситуацію з військами РФ поблизу українського кордону німецький політик сприймає як таку, що викликає побоювання.

Він закликав Берлін, Брюссель і Вашингтон чітко визначити свої позиції стосовно Москви. 

"М'яка реакція буде витлумачена Путіним як слабкість і лише спонукатиме його експансіоністські бажання", - наголошує Гойсген, який також є колишнім представником Німеччини при Організації Об'єднаних Націй.

Варто зазначити, що Вольфганг Ішингер покине посаду глави Мюнхенської конференції з безпеки після 14-років перебування на ній. Його замінить 66-річний Гойсген.

Мюнхенська конференція з питань безпеки відбудеться з 18 по 20 лютого 2022 року в очному форматі вперше за два роки.

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Німеччина Росія Путін
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