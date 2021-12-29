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Польща вперше за довгий час не зафіксувала спроб прориву кордону "мігрантами Лукашенка"

Середа, 29 грудня 2021, 11:25

28 грудня стало першим днем за багато тижнів, коли польські прикордонники не зафіксували спроб силового нелегального перетину кордону з Білорусі.

Як повідомляє PAP, про це повідомила речниця прикордонників Анна Міхальська. Також Прикордонна служба оголосила про це у своєму Twitter.

"Вчора, 28 грудня, не було жодної спроби нелегального проникнення на територію Польщі", - йдеться у повідомленні. 

Втім, як випливає з деталей, і цього дня до кордону підходили кілька десятків мігрантів. У продовженні твіта прикордонники зазначають, що близько 30 людей в районі села Черемха підійшли до лінії кордону, але далі не спробували прориватись через загорожу. 

Речниця прикордонників Анна Міхальська розповіла, що ця група близько години пересувалася вздовж кордону, але врешті люди розвернулись і пішли вглиб території Білорусі. 

Біля Наревки групи мігрантів підходила до бар’єру, там пошкодили колючий дріт. 

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Також, розповіла Міхальська, стався інцидент поблизу Біловежі - неподалік від лінії кордону зупинився автомобіль білоруських прикордонників, люди з нього здійснили два постріли в повітря. 

Нагадаємо, після найбільшого загострення міграційної кризи на кордоні Польщі й Білорусі на початку листопада, коли біля пункту пропуску Брузги-Кузьниця зібрались кілька тисяч мігрантів, ситуація заспокоїлася. Мігрантів поселили в опалюваному логістичному центрі у Брузгах, неподалік від кордону.  

Проте і після того польські прикордонники щодня фіксували нові спроби нелегально потрапити в країну. Також в країні донедавна регулярно затримували водіїв, що допомагали мігрантам, які все ж перейшли кордон непоміченими, продовжити мандрівку в ЄС.

Перед Різдвом неофіційно повідомлялося, що у святкові дні нібито можливе серйозне загострення ситуації, але ці побоювання не справдилися.

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Польща шантаж мігрантами
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