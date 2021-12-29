Посол Британії: поганих новин довкола обрання глави САП можна уникнути

Посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс закликала членів комісії з відбору глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури нарешті підтвердити переможця конкурсу.

Про це Сіммонс написала у середу в Twitter, пише "Європейська правда".

"Триваюча затримка із призначенням спеціалізованого антикорупційного прокурора - погані новини для України, яких можна уникнути. Члени відбіркової комісії мають нарешті підтвердити переможця та допомогти зміцнити цю життєво важливу незалежну антикорупційну установу", - написала британська дипломатка.

The continued delay in appointing a Specialised Anti-Corruption Prosecutor is avoidable bad news for #Ukraine. Selection committee members should finally certify the winner & help strengthen this vital independent #anticorruption institution — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) December 29, 2021

Раніше члени конкурсної комісії для обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури звернулися до генерального прокурора України Ірини Венедіктової, закликаючи її втрутитися у ситуацію, що склалася з затвердженням результатів конкурсу.

21 грудня завершились співбесіди заключного етапу конкурсу та були підраховані бали усіх кандидатів. Безсумнівним переможцем на керівника САП визначили Олександра Клименка, а Сергія Савицького - на посаду начальника п’ятого відділу САП. Проте комісія відмовилася затвердити результати. Проти голосували майже усі члени, обрані Верховною Радою.

24 грудня комісія знову не зібрала достатньої кількості голосів для обрання очільника відомства. Глава комісії не повідомила дату, коли проведуть наступне засідання.

На початку грудня посли країн G7 закликали комісію, що обирає нового Спеціалізованого антикорупційного прокурора, у повній прозорості і без подальших зволікань завершити процес обрання.

Колишній очільник САП Назар Холодницький звільнився з посади у серпні 2020 року. Спеціальна антикорупційна прокуратура досі не має керівника.

Прозоре та відповідне до критеріїв обрання нового очільника САП є одним з критеріїв за так званим механізмом призупинення безвізу з боку Євросоюзу.

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