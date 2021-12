Посол Британії: поганих новин довкола обрання глави САП можна уникнути

Посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс закликала членів комісії з відбору глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури нарешті підтвердити переможця конкурсу.

Про це Сіммонс написала у середу в Twitter, пише "Європейська правда".

"Триваюча затримка із призначенням спеціалізованого антикорупційного прокурора - погані новини для України, яких можна уникнути. Члени відбіркової комісії мають нарешті підтвердити переможця та допомогти зміцнити цю життєво важливу незалежну антикорупційну установу", - написала британська дипломатка.

