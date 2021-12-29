Посол Британии: плохих новостей вокруг избрания главы САП можно избежать

Посол Британии в Украине Мелинда Симмонс призвала членов комиссии по отбору главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры наконец-то подтвердить победителя конкурса.

Об этом Симмонс написала в среду в Twitter, пишет "Европейская правда".

"Длительная задержка с назначением специализированного антикоррупционного прокурора - плохие новости для Украины, которых можно избежать. Члены отборочной комиссии должны наконец подтвердить победителя и помочь укрепить это жизненно важное независимое антикоррупционное учреждение", - написала британская дипломат.

The continued delay in appointing a Specialised Anti-Corruption Prosecutor is avoidable bad news for #Ukraine. Selection committee members should finally certify the winner & help strengthen this vital independent #anticorruption institution — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) December 29, 2021

Ранее члены конкурсной комиссии для избрания руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры обратились к генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой, призывая ее вмешаться в ситуацию, сложившуюся с утверждением результатов конкурса.

21 декабря завершились собеседования заключительного этапа конкурса и были подсчитаны баллы всех кандидатов. Несомненным победителем на руководителя САП определили Александра Клименко, а Сергея Савицкого – на должность начальника пятого отдела САП. Однако комиссия отказалась утвердить результаты. Против голосовали почти все члены, избранные Верховной Радой.

24 декабря комиссия снова не собрала достаточное количество голосов для избрания главы ведомства. Глава комиссии не уведомила дату, когда проведут следующее заседание.

В начале декабря послы стран G7 призвали комиссию, избирающую нового Специализированного антикоррупционного прокурора, в полной прозрачности и без дальнейших промедлений завершить процесс избрания.

Бывший глава САП Назар Холодницкий уволился с должности в августе 2020 года. Специальная антикоррупционная прокуратура до сих пор не имеет руководителя.

Прозрачное и соответствующее критериям избрания нового главы САП является одним из критериев по так называемому механизму приостановления безвиза со стороны Евросоюза.

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