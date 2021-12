Посол Британии: плохих новостей вокруг избрания главы САП можно избежать

Посол Британии в Украине Мелинда Симмонс призвала членов комиссии по отбору главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры наконец-то подтвердить победителя конкурса.

Об этом Симмонс написала в среду в Twitter, пишет "Европейская правда".

"Длительная задержка с назначением специализированного антикоррупционного прокурора - плохие новости для Украины, которых можно избежать. Члены отборочной комиссии должны наконец подтвердить победителя и помочь укрепить это жизненно важное независимое антикоррупционное учреждение", - написала британская дипломат.

The continued delay in appointing a Specialised Anti-Corruption Prosecutor is avoidable bad news for #Ukraine. Selection committee members should finally certify the winner & help strengthen this vital independent #anticorruption institution