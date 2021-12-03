Яку відповідь готує НАТО у разі вторгнення РФ в Україну

Росія заплатить високу ціну у випадку нової військової агресії проти України, а Київ вже зараз може розраховувати на підтримку з боку НАТО у разі нападу.

Такі заяви пролунали за підсумками міністерської зустрічі Північноатлантичного альянсу в Ризі.

Про що домовлялися на зустрічі та чого чекати у співпраці НАТО та України – читайте у матеріалі журналіста "Європейської правди" Юрія Онищенка Захистити Україну: як у НАТО домовилися стримувати РФ від вторгнення на Донбас.

А для тих, хто віддає перевагу відео, ми підготували також короткий відеоблог із нашими поясненнями, який точно варто подивитися. До слова, він не дублює статтю – тож відкладіть його у закладки ;)

Головною темою для переговорів міністрів було українське питання. А саме російські військові маневри, у яких західна розвідка бачить підготовку до нового етапу російської агресії.

Україна поки не є членом НАТО, але за підсумками зустрічі у Ризі в НАТО чітко заявили, що попри це не збираються залишати свого ключового партнера наодинці з російськими військами.

У НАТО визнають, що Москва ігнорує їхні заклики до розмов. Тому Альянс активно працює над військовим компонентом і зміцненням своєї оборони.

Основні зусилля сконцентровані на східному фланзі, де, окрім Росії, тепер ще й загострилася ситуація з Білоруссю.

Під час ризької зустрічі генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявив про готовність НАТО швидко відправити в Латвію до 40 тисяч військових, якщо буде потреба.

Також він заявив, що НАТО активно сприятиме створенню військових можливостей України та Грузії, які забезпечать їм можливість захищати себе. І закликав країни-члени до активної двосторонньої оборонної співпраці з Києвом.

Ще одна ідея, яка дискутується, але поки що не затверджена – спрямувати в Україну військовий контингент з окремих держав-членів Альянсу. Причому для стримування можливої агресії РФ не потрібно буде навіть спрямовувати їх на Донбас – достатньо, щоби військові були розташовані десь не дуже далеко від кордону.

І тоді напад РФ на місце їхнього розквартирування означав би напад на військових цієї натівської держави, а не лише на українську армію.

Втім, військові засоби стримування агресії Росії – не єдині, до яких може вдатися Альянс. В НАТО узгодили шлях, за яким санкції не потребуватимуть одностайності.

Більше про плани НАТО – у матеріалі Юрія Онищенка Захистити Україну: як у НАТО домовилися стримувати РФ від вторгнення на Донбас. А для тих, хто віддає перевагу відео, ми підготували також короткий відеоблог із нашими поясненнями, який точно варто подивитися.