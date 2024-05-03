Чеські інституції були об’єктом кібератак РФ з минулого року – МЗС

З минулого року деякі чеські установи стали об'єктами атак, які використовували раніше невідому вразливість у додатку Microsoft Outlook – спосіб і спрямованість атак відповідали профілю діяльності угруповання APT28, яке пов'язують з російською військовою спецслужбою ГРУ.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Чехії, повідомляє "Європейська правда".

"Чехія спільно з Німеччиною, Європейським Союзом, НАТО та міжнародними партнерами рішуче засуджує діяльність російського державного актора APT28, який проводить тривалу кампанію кібершпигунства в європейських країнах", – йдеться у заяві.

Постраждалим були запропоновані технічні рекомендації та співпраця для посилення заходів безпеки. APT28 також зазнала активних заходів у Чехії в рамках глобальної операції Dying Ember.

Реклама:

Чехія вже давно є мішенню APT28, зазначили в МЗС. Згідно з інформацією розвідувальних служб, деякі чеські установи також були об’єктами кібератак з використанням раніше невідомої вразливості в Microsoft Outlook 2023 року.

"Така діяльність є порушенням норм ООН щодо відповідальної поведінки держав у кіберпросторі та інших міжнародних зобов’язань. У контексті майбутніх виборів до Європарламенту, національних виборів у низці європейських країн та триваючої російської агресії проти України ці дії є особливо серйозними та осудливими. Закликаємо Російську Федерацію утриматися від подібних дій", – заявили у відомстві.

Наголошується, що кібератаки, спрямовані на політичні суб’єкти, державні інституції та критичну інфраструктуру, є не лише загрозою національній безпеці, а й порушують демократичні процеси, на яких базується вільне суспільство.

"Чехія глибоко стурбована цими неодноразовими кібератаками державних структур. Ми налаштовані рішуче відповісти на цю неприйнятну поведінку разом з нашими європейськими та міжнародними партнерами", – йдеться у заяві.

У НАТО висловили солідарність з Німеччиною та Чехією у зв’язку з кібератаками, здійсненими російською групою хакерів, та готові розглянути скоординовану відповідь на загрозу.

Раніше у п’ятницю ЄС виступив із засудженням зловмисної кіберкампанії Росії проти Німеччини та Чехії.

Міністерство закордонних справ Німеччини 3 травня викликало тимчасового повіреного у справах посольства Росії у відповідь на російську кібератаку на керівну Соціал-демократичну партію, що сталась минулого року.

Міністерка закордонних справ Анналена Бербок, що нині перебуває в Австралії, заявила, що хакерська атака "без наслідків не залишиться".