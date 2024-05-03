Британія призначить спецпредставника для нарощування виробництва зброї – голова МЗС

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон анонсував призначення нового спецпредставника, який відповідатиме за виконання планів із нарощування національного військового виробництва.

Про це він сказав в інтерв'ю Sky News під час візиту до Львова 3 травня, повідомляє "Європейська правда".

Кемерона попросили відповісти, як британський уряд може змусити приватні оборонні компанії на кшталт BAE Systems, Thales і Babcock збільшувати виробництво в необхідних масштабах і темпах.

"Існує спеціальна стратегія у сфері боєприпасів вартістю 10 мільярдів фунтів стерлінгів, яка забезпечить саме те, про що ви говорите – нарощування виробництва", – нагадав голова британського МЗС.

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"Але я вважаю, що ми можемо піти ще далі, призначивши спеціального посланника з питань оборони, який би мав повноваження від прем'єр-міністра, щоб переконатися, що ми укладаємо дворічні угоди з постачальниками озброєнь, тому що нам потрібно не лише надавати більше озброєнь Україні, але й нарощувати власні запаси", – додав він.

Кемерон уточнив, що спецпредставник не буде аналогом лорда Бівербрука в роки Другої світової війни, який відповідав за розширення виробництва літаків. Натомість він комунікуватиме з виробниками й запевнятиме у фінансуванні багаторічних проєктів.

Але він дав зрозуміти, що здатність посланця звернутися до промисловості із запевненням у фінансуванні багаторічних контрактів на постачання боєприпасів буде ключовою – і також може знизити вартість.

"Потрібно, я вважаю, мати прямий контакт із прем'єр-міністром, щоб гарантувати, що ми робимо це (виробництво зброї. – Ред.) національним пріоритетом, яким воно, безумовно, є", – додав голова МЗС Британії.

У квітні Сунак заявив, що Британія збільшить витрати на оборону до мінімального порога у 2,5% ВВП до 2030 року, або до 87 мільярдів фунтів стерлінгів на рік, що є найбільшим за останні десятиліття зростанням.