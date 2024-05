Кулеба поговорив з главою МЗС Чехії про зрушення у купівлі снарядів для України 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив про телефонну розмову зі своїм чеським колегою Яном Ліпавським, у якій йшлося, зокрема, про прогрес чеської ініціативи з купівлі боєприпасів для України.

Про це він розповів у своєму Twitter (X), пише "Європейська правда".

Кулеба зазначив, що вони з Ліпавським говорили про прогрес чеської ініціативи щодо придбання артснарядів для України у третіх країнах, на що надали кошти низка інших союзників, та загалом зусилля з посилення військової підтримки України.

I spoke with @JanLipavsky to take stock of the Czech initiative’s progress and overall efforts to strengthen military assistance to Ukraine. We also coordinated joint steps to make the Peace Summit a success. I am grateful to Czechia for its friendly and continued support.

