Німеччина введе нові заборони для нещеплених і розгляне обов’язкову вакцинацію

Влада Німеччини у четвер 2 грудня домовилася запровадити додаткові обмеження для невакцинованих від коронавірусу жителів.

Рішення ухвалили на зустріч канцлерка Ангела Меркель, яка залишає посаду, та майбутній канцлер Олаф Шольц, а також керівники федеральних земель, повідомляє "Європейська правда" з посиланням Deutsche Welle.

Невакцинованим людям буде заборонений доступ майже до всіх підприємств, крім продуктових магазинів та аптек. Магазини, ресторани, музеї, кінотеатри допускатимуть тільки вакцинованих чи тих, хто одужав після хвороби.

Приватні зібрання для нещеплених будуть обмежені одним домогосподарством. Невакциновані також повинні будуть здавати додаткові тести.

Нічні клуби, музичні заклади будуть закриті в районах, де захворюваність сягає показника 350 на 100 тисяч населення.

На футбольні стадіони пускатимуть не більше ніж 15000 глядачів. На закриті спортивні об'єкти - не більше 5000 осіб.

У школи повертається вимога носіння захисних масок.

Нові заходи набудуть чинності після схвалення депутатами, ймовірно, найближчими днями.

Крім того, Бундестаг розгляне запровадження обов'язкової вакцинації на початку 2022 року. Меркель повідомила, що комітету з етики буде запропоновано розробити закон про обов'язкову вакцинацію, а Бундестаг обговорить і проголосує з цього питання на початку нового року.

Шольц, якого, як очікується, оголосять новим канцлером Німеччини наступного тижня, сказав, що вакцинація - це "спосіб виходу з цієї кризи", і "якби у нас був вищий рівень вакцинації, ми б не обговорювали це зараз".

Трохи менше ніж 69% населення Німеччини повністю вакциновані – це один із найнижчих показників у Західній Європі.

У Німеччині спостерігається рекордний спалах випадків коронавірусу. Вчені та експерти з охорони здоров’я критикують уряд за надто пізні заходи. Вірусологи стверджують, що більша частина цього спалаху пов’язана з опором до вакцинації і скептицизмом значної частини суспільства.

Триваюча хвиля епідемії спровокувала в країні запеклі дебати щодо можливості запровадження обов’язкової вакцинації від коронавірусу, як планує сусідня Австрія.

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