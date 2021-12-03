Франція відкинула ідею Британії про спільне патрулювання узбережжя Кале

Франція офіційно відхилила пропозицію прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона про спільне патрулювання кордону навколо Кале, щоб не допустити перетину мігрантами Ла-Маншу.

Про це пише The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

У листі до Джонсона прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс запропонував Британії натомість зосередитися на реформуванні своїх власних систем, щоб запропонувати "легальні шляхи імміграції" для людей, які бажають приїхати до країни, замість ризикувати небезпечним переходом.

"Ми не можемо погодитися, наприклад, з тим, що британські поліцейські чи солдати патрулюють наші узбережжя. Це походить із нашого суверенітету", - написав Кастекс.

За його словами, понад 700 поліцейських та жандармів уже патрулюють територію навколо Дюнкерка та Кале, але ці зусилля "тільки дозволяють нам стримати це явище, а не принести довготривалу відповідь".

Минулого тижня Джонсон написав президенту Еммануелю Макрону, в якому виклав п'ять кроків, щоб уникнути повторення трагедії, що забрала 25 листопада життя 27 життів, включаючи розгортання співробітників прикордонних сил Британії у спільному патрулюванні.

Він закликав Францію негайно почати повертати всіх мігрантів, які прибувають до Англії після перетину Ла-Маншу, оскільки це "значно скоротить – якщо не зупинить – кількість перетинів, рятуючи тисячі життів за рахунок фундаментального порушення бізнес-моделі злочинних угруповань".

Лист Джонсона Макрону було розіслано публічно у вигляді твіту для перших шпальт британських газет, і Макрон не отримав його до того, як Джонсон опублікував його в Твіттері.

Лист викликав лють у Франції та дипломатичну сварку між країнами.

Нагадаємо, прикордонне агентство ЄС направить літак для патрулювання вод Ла-Маншу після загибелі мігрантів.

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