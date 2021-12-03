Франция отвергла идею Британии о совместном патрулировании побережья Кале

Франция официально отклонила предложение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о совместном патрулировании границы вокруг Кале, чтобы не допустить пересечения мигрантами Ла-Манша.

Об этом пишет The Guardian, сообщает "Европейская правда".

В письме к Джонсону премьер-министр Франции Жан Кастекс предложил Великобритании вместо этого сосредоточиться на реформировании своих собственных систем, чтобы предложить "легальные пути иммиграции" для людей, желающих приехать в страну, вместо того, чтобы рисковать опасным переходом.

"Мы не можем согласиться, например, с тем, что британские полицейские или солдаты патрулируют наши побережья. Это проистекает из нашего суверенитета", - написал Кастекс.

По его словам, более 700 полицейских и жандармов уже патрулируют территорию вокруг Дюнкерка и Кале, но эти усилия "только позволяют нам сдержать это явление, а не принести долговременный ответ".

На прошлой неделе Джонсон написал президенту Эммануэлю Макрону, в котором изложил пять шагов, чтобы избежать повторения трагедии, унесшей 25 ноября жизни 27 жизней, включая развертывание сотрудников пограничных сил Великобритании в совместном патрулировании.

Он призвал Францию ​​немедленно начать возвращать всех мигрантов, которые прибывают в Англию после пересечения Ла-Манша, поскольку это "значительно сократит - если не остановит - количество пересечений, спасая тысячи жизней за счет фундаментального нарушения бизнес-модели преступных группировок".

Письмо Джонсона Макрону было разослано публично в виде твита для первых полос британских газет, и Макрон не получил его до того, как Джонсон опубликовал его в Твиттере.

Письмо вызвало ярость во Франции и дипломатическую ссору между странами.