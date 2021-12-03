Інфляція в Туреччині досягла трирічного максимуму

Інфляція в Туреччині у листопаді встановила трирічний рекорд, досягнувши 21,3% порівняно з показниками листопада 2020 року.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє dpa.

Порівняно з жовтнем, інфляція у листопаді зросла на 3,51%, повідомили у статистичному відомстві.

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Найбільше подорожчали за рік послуги ресторанів, готелів, продовольчі продукти.

Турецька економіка останнім часом має проблеми на тлі падіння курсу ліри, високого боргу і безробіття.

Минулого тижня у низці великих міст, у тому числі Стамбулі й Анкарі, пройшли протести через обурення людей майже щоденним підвищенням цін на усі товари.

Президент Реджеп Таїп Ердоган, підтримка якого зараз на найнижчому рівні за всі майже два десятиліття при владі, пообіцяв покарати тих, хто буцімто спекулює на цінах.

Ердогана критикують за переконання, що нижчі процентні ставки дозволять стримати інфляцію. В останні місяці він тиснув на центробанк, вимагаючи знижувати базову процентну ставку. Натомість інфляція зростає.

В опозиційній Республіканській народній партії (CHP) звинуватили статистичне відомство у тому, що оприлюднені дані не відповідають дійсності.

За оцінками дослідницьких ініціативи, які називають незалежними, як ENAGRUP, реальна інфляція у листопаді могла становити понад 58%.

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