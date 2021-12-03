Чехія направить військових до Польщі для охорони кордону з Білоруссю

Польща погодилася на пропозицію Чехії прийняти чеських військовослужбовців для допомоги в охороні кордону з Білоруссю на тлі міграційної кризи.

Про це пише Ceske Noviny, повідомляє "Європейська правда".

За словами прем'єр-міністра Андрія Бабіша, найімовірніше Чехія направить до Польщі інженерів, сторони ще будуть узгоджувати питання контингенту.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив на брифінгу в п'ятницю, що чеські солдати швидше за все допомагатимуть полякам охороняти прикордонний паркан і під'їзні дороги.

У Польщі вже перебувають 155 британських військових та 150 військовослужбовців з Естонії, які з грудня до квітня виконуватимуть там інженерно-розвідувальні роботи.

Нагадаємо, Польща заявила про стрілянину з пневматичної зброї по ліхтарях вздовж лінії кордону з території Білорусі та через цей інцидент викликає військового аташе.

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