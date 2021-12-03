Чехия направит военных в Польшу для охраны границы с Беларусью
Польша согласилась на предложение Чехии принять чешских военнослужащих для помощи в охране границы с Беларусью на фоне миграционного кризиса.
Об этом пишет Ceske Noviny, сообщает "Европейская правда".
По словам премьер-министра Андрея Бабиша, наиболее вероятно, Чехия направит в Польшу инженеров, стороны еще будут согласовывать вопрос контингента.
Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил на брифинге в пятницу, что чешские солдаты, скорее всего, будут помогать полякам охранять пограничный забор и подъездные дороги.
В Польше уже находятся 155 британских военных и 150 военнослужащих из Эстонии, которые с декабря по апрель будут выполнять там инженерно-разведывательные работы. Блащак также поблагодарил союзников Польши за поддержку.
Напомним, Польша заявила о стрельбе из пневматического оружия по осветительным мачтам вдоль линии границы с территории Беларуси и из-за этого инцидента вызывает военного атташе.