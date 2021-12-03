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Укр / Рус
Укр / Рус

Чехия направит военных в Польшу для охраны границы с Беларусью

Пятница, 3 декабря 2021, 19:47

Польша согласилась на предложение Чехии принять чешских военнослужащих для помощи в охране границы с Беларусью на фоне миграционного кризиса.

Об этом пишет Ceske Noviny, сообщает "Европейская правда".

По словам премьер-министра Андрея Бабиша, наиболее вероятно, Чехия направит в Польшу инженеров, стороны еще будут согласовывать вопрос контингента.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил на брифинге в пятницу, что чешские солдаты, скорее всего, будут помогать полякам охранять пограничный забор и подъездные дороги.

В Польше уже находятся 155 британских военных и 150 военнослужащих из Эстонии, которые с декабря по апрель будут выполнять там инженерно-разведывательные работы. Блащак также поблагодарил союзников Польши за поддержку.

Напомним, Польша заявила о стрельбе из пневматического оружия по осветительным мачтам вдоль линии границы с территории Беларуси и из-за этого инцидента вызывает военного атташе.

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Чехия шантаж мигрантами
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