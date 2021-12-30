В Іспанії вперше за пандемію виявили понад 100 тисяч добових випадків коронавірусу

В Іспанії в середу вперше з початку пандемії зареєстрували понад 100 тисяч нових випадків коронавірусу за добу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє El Pais.

Зокрема, до загальної кількості було додано 100 760 інфекцій, а також 78 смертей від коронавірусної хвороби.

Захворюваність за 14 днів зросла ще на 147 пунктів і досягла 1508 випадків на 100 000 жителів. Загалом в Іспанії офіційно виявлено 6 133 057 випадків коронавірусу, тоді як 89 331 людина померла після позитивного тесту.

"Ми перебуваємо в епідеміологічній ситуації з високим рівнем циркуляції вірусу", – визнала міністр охорони здоров’я Іспанії Кароліна Даріас після зустрічі в середу з представниками департаментів охорони здоров’я регіонів.

Сукупна захворюваність безперервно зростає з 3 листопада. У понеділок цього тижня відбулося найбільше зростання на сьогоднішній день, при цьому за 14 днів захворюваність зросла майже на 300 пунктів з попереднього четверга.

Незважаючи на зростання кількості інфекцій, Комісія громадського здоров’я вирішила змінити протоколи ізоляції для позитивних випадків, враховуючи, що зараз інфекції у багатьох випадках протікають безсимптомно або з легкими симптомами. Інкубаційний період з "Омікроном" також зменшився. У середу було прийнято рішення про скорочення із 10 до 7 днів ізоляції позитивних випадків з легкими симптомами або безсимптомних, а також нещеплених близьких контактів.