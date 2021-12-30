В Испании впервые за пандемию обнаружили более 100 тысяч суточных случаев коронавируса

В Испании в среду впервые с начала пандемии зарегистрировали более 100 тысяч новых случаев коронавируса в сутки.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает El Pais.

В частности, в общее количество было добавлено 100 760 инфекций, а также 78 смертей от коронавирусной болезни.

Заболеваемость за 14 дней выросла еще на 147 пунктов и достигла 1508 случаев на 100000 жителей. Всего в Испании официально выявлено 6 133 057 случаев коронавируса, в то время как 89 331 человек скончался после положительного теста.

"Мы находимся в эпидемиологической ситуации с высоким уровнем циркуляции вируса", - признала министр здравоохранения Испании Каролина Дариас после встречи в среду с представителями департаментов здравоохранения регионов.

Совокупная заболеваемость непрерывно растет с 3 ноября. В понедельник на этой неделе произошел наибольший рост на сегодняшний день, при этом за 14 дней заболеваемость выросла почти на 300 пунктов с предыдущего четверга.

Несмотря на рост количества инфекций, Комиссия общественного здоровья решила изменить протоколы изоляции для положительных случаев, учитывая, что в настоящее время инфекции во многих случаях протекают бессимптомно или с легкими симптомами. Инкубационный период с "Омикроном" также снизился. В среду было принято решение о сокращении с 10 до 7 дней изоляции положительных случаев с легкими симптомами или бессимптомных, а также непривитых близких контактов.