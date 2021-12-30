У Греції покарали поліцейського, який без маски штрафував людей за відсутність маски
Четвер, 30 грудня 2021, 17:50
У Греції оштрафували і перевели в інше відділення поліцейського, який штрафував громадян за відсутність захисної маски сам будучи без маски.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на міністерство захисту громадян Греції.
Інцидент стався у містечку Патрас.
Зазначається, що в ситуацію втрутився міністр Такіс Теодорікаку, коли стало відомо, що офіцер, який накладає штрафи на громадян без масок, робить це без маски.
"Поліцейського оштрафували на 300 євро та призначили дисциплінарну перевірку" - йдеться у повідомленні міністерства.
Крім того, прийнято рішення перевести його на іншу службу.
Влада Греції з 24 грудня ввела обов'язкове носіння масок на вулиці та в приміщеннях. Штраф за її відсутність становить 300 євро.
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