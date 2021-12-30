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В Греции наказали полицейского, который без маски штрафовал людей за отсутствие маски

Четверг, 30 декабря 2021, 17:50

В Греции оштрафовали и перевели в другое отделение полицейского, который штрафовал граждан за отсутствие защитной маски и при этом сам был без маски.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на министерство защиты граждан Греции.

Инцидент произошел в городке Патрас.

Отмечается, что в ситуацию вмешался министр Такис ​​Теодорикаку, когда стало известно, что офицер, налагающий штрафы на граждан без масок, делает это без маски.

"Полицейский оштрафован на 300 евро и назначен дисциплинарная проверка" - говорится в сообщении министерства.

Кроме того, принято решение перевести его на другую службу.

Власти Греции с 24 декабря ввели обязательное ношение маски на улице и в помещениях. Штраф за ее отсутствие составляет 300 евро.

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