Віцеканцлер Німеччини не виключив зупинки "Північного потоку-2"

Віцеканцлер Німеччини, федеральний міністр економіки та захисту клімату Роберт Габек підтримав рішення федерального уряду не втручатися у питання про затвердження суперечливого газопроводу "Північний потік-2" і розглядати його виключно в юридичній площині.

Про це Габек в ефірі німецького телеканалу ZDF, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Проте він не виключив можливості зупинення проєкту залежно від розвитку конфлікту навколо України.

"Ми правова держава, і дозволи видаються відповідно до закону", - заявив Габек.

"Політика має бути зосереджена на політичних питаннях та їх необхідно аналізувати з погляду зовнішньої політики та геополітики. Це означає, що з огляду на ситуацію на сході України та нарощування там російських військ доведеться ухвалювати політичні рішення, які санкції можуть бути застосовані у разі виникнення нового гострого конфлікту", - наголосив він.

За словами Габека, будівництво газогону може відволікти увагу Заходу від України як країни-транзитера газу. Цьому потрібно протидіяти, підтримуючи перехід Києва на відновлювані джерела енергії, сказав він, додавши, що міністерство, яке він очолює, виділить на це 150 мільйонів євро.

Водночас депутат фракції "Союз-90"/"Зелені" та член комітету Бундестагу із зовнішньої політики Омід Нуріпур, як і раніше, вважає "Північний потік-2" неправильним рішенням, але вже не бачить жодних можливостей у політичній площині для зупинення проєкту. Його партія завжди виступала проти трубопроводу, сказав він.

Газогін "Північний потік-2", призначений для транспортування російського газу до Європи по дну Балтійського моря, готовий до введення в експлуатацію, заявив напередодні голова правління російського газового монополіста "Газпром" Алексєй Міллер. За словами Міллера, 29 грудня "Газпром" завершив заповнення газом другої нитки газогону.

У середині грудня голова Федерального агентства з мереж (BNetzA) у Бонні Йохен Гоман заявив, що у перші шість місяців 2022 року остаточного рішення щодо сертифікації газопроводу ухвалено не буде. Агентство призупинило процес сертифікації нового газопроводу в листопаді до моменту створення дочірньої компанії Nord Stream 2 AG у Німеччині та передачі їй основних активів і кадрових ресурсів.