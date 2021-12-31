Майже 190 тисяч: Британія зафіксувала коронавірусний максимум третій день поспіль

Кількість підтверджених щоденних випадків Covid-19 у Великій Британії досягла чергового максимуму: за останні 24 години було зареєстровано 189 213 нових випадків.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Повідомляється також, що за останню добу зросла кількість госпіталізацій і смертей. Зокрема, ще 332 людини померли протягом 28 днів після позитивного тесту. У середу повідомлялося про 57 смертей.

У середу також було зареєстровано 183 037 щоденних випадків – рекорд на той час – хоча ця цифра включала відставання в деяких частинах Британії до та під час різдвяного періоду, з даними за п’ять днів для Північної Ірландії. Нещодавно зареєстровані випадки в Уельсі охоплювали дводенний період.

Але експерти попереджають, що щоденні цифри випадків не включають повторні інфекції, і не всі інфіковані мають симптоми і проходять тест, тобто, незважаючи на те, що випадки досягають нових максимумів, справжня кількість інфекцій є ще вищою.

Професор Крістіна Пейджл, директор відділу клінічних операційних досліджень UCL, сказала, що зареєстровані випадки в Англії зараз більш ніж вдвічі вищі, ніж попередній пік у січні минулого року, і ще не досягли піку.