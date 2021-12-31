Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Майже 190 тисяч: Британія зафіксувала коронавірусний максимум третій день поспіль

П'ятниця, 31 грудня 2021, 11:39

Кількість підтверджених щоденних випадків Covid-19 у Великій Британії досягла чергового максимуму: за останні 24 години було зареєстровано 189 213 нових випадків.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Повідомляється також, що за останню добу зросла кількість госпіталізацій і смертей. Зокрема, ще 332 людини померли протягом 28 днів після позитивного тесту. У середу повідомлялося про 57 смертей.

У середу також було зареєстровано 183 037 щоденних випадків – рекорд на той час – хоча ця цифра включала відставання в деяких частинах Британії до та під час різдвяного періоду, з даними за п’ять днів для Північної Ірландії. Нещодавно зареєстровані випадки в Уельсі охоплювали дводенний період.

Але експерти попереджають, що щоденні цифри випадків не включають повторні інфекції, і не всі інфіковані мають симптоми і проходять тест, тобто, незважаючи на те, що випадки досягають нових максимумів, справжня кількість інфекцій є ще вищою.

Професор Крістіна Пейджл, директор відділу клінічних операційних досліджень UCL, сказала, що зареєстровані випадки в Англії зараз більш ніж вдвічі вищі, ніж попередній пік у січні минулого року, і ще не досягли піку.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Велика Британія Епідемія у цифрах
powered by lun.ua

Статті

Відео: про новий рік із дипломатами

Як посли жартують про Новий рік, діляться спогадами, прогнозами і не лише ними
31 грудня 2021 — Європейська правда

Не тільки "перемоги": як змінилася європейська політика України за 2021 рік

Ми визначили по п’ять ключових "зрад", "перемог" та "бентег", тобто найвизначніших подій чи тенденцій у сферах, якими опікується "Європейська правда"...
30 грудня 2021 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

30 років британської підтримки: що Лондон гарантує Україні для захисту від РФ

Ми разом з партнерами готові схвалити скоординовані санкції, щоб завдати серйозної шкоди інтересам та економіці Росії.
30 грудня 2021 — Ліз Трасс, міністр закордонних справ Великої Британії, для ЄвроПравди