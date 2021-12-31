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Укр / Рус

Почти 190 тысяч: Великобритания зафиксировала коронавирусный максимум третий день подряд

Пятница, 31 декабря 2021, 11:39

Количество подтвержденных ежедневных случаев Covid-19 в Великобритании достигло очередного максимума: за последние 24 часа было зарегистрировано 189 213 новых случаев.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

Сообщается также, что за последние сутки возросло количество госпитализаций и смертей. В частности, еще 332 человека скончались в течение 28 дней после положительного теста. В среду сообщалось о 57 смертях.

В среду также было зарегистрировано 183 037 ежедневных случаев – рекорд того времени – хотя эта цифра включала отставание в некоторых частях Британии до и во время рождественского периода, с данными за пять дней для Северной Ирландии. Недавно зарегистрированные случаи в Уэльсе охватывали двухдневный период.

Но эксперты предупреждают, что ежедневные цифры случаев не включают повторные инфекции, и не все инфицированные имеют симптомы и проходят тест, то есть, несмотря на то, что случаи достигают новых максимумов, настоящее количество инфекций еще выше.

Профессор Кристина Пейджл, директор отдела клинических операционных исследований UCL, сказала, что зарегистрированные случаи в Англии сейчас более чем вдвое выше, чем предыдущий пик в январе прошлого года, и еще не достигли пика.

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Великобритания Эпидемия в цифрах
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