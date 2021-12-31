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В Австрії продовжили локдаун для невакцинованих, але зробили виняток на Новий рік

П'ятниця, 31 грудня 2021, 19:38

Австрійська влада продовжила карантин для нещеплених жителів країни до 10 січня, хоча було зроблено виняток напередодні Нового року.

Про це пише The Local, повідомляє "Європейська правда".

Рішення, яке в принципі очікувалося, означає, що ті, хто не вакцинований або нещодавно не одужав від коронавірусу, повинні продовжувати дотримуватися правил перебування вдома.

Більшість основних австрійських політичних партій підтримали продовження, і лише партія "Свободи" та Neos проголосували проти.

Уряд обґрунтував продовження заходів побоюваннями, пов'язаними з варіантом "Омікрон".

Проте комітет ухвалив виняток: як напередодні Нового року, так і в день Нового року нещепленим людям дозволяється брати участь у зборах з обмеженням до 10 осіб (незалежно від вакцинації інших).

Діти віком до 12 років виключені з обмежень і не враховуються при підрахунку.

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Австрія Коронавірус
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