В Австрії продовжили локдаун для невакцинованих, але зробили виняток на Новий рік

Австрійська влада продовжила карантин для нещеплених жителів країни до 10 січня, хоча було зроблено виняток напередодні Нового року.

Про це пише The Local, повідомляє "Європейська правда".

Рішення, яке в принципі очікувалося, означає, що ті, хто не вакцинований або нещодавно не одужав від коронавірусу, повинні продовжувати дотримуватися правил перебування вдома.

Більшість основних австрійських політичних партій підтримали продовження, і лише партія "Свободи" та Neos проголосували проти.

Уряд обґрунтував продовження заходів побоюваннями, пов'язаними з варіантом "Омікрон".

Проте комітет ухвалив виняток: як напередодні Нового року, так і в день Нового року нещепленим людям дозволяється брати участь у зборах з обмеженням до 10 осіб (незалежно від вакцинації інших).

Діти віком до 12 років виключені з обмежень і не враховуються при підрахунку.

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