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В Австрии продлили локдаун для невакцинированных, но сделали исключение на Новый год

Пятница, 31 декабря 2021, 19:38

Австрийские власти продлили карантин для непривитых жителей страны до 10 января, хотя было сделано исключение для кануна Нового года.

Об этом пишет The Local, сообщает "Европейская правда".

Решение, которое в принципе ожидалось, означает, что те, кто не вакцинированы или недавно не выздоровел от коронавируса, должны будут продолжать соблюдать правила о пребывании дома.

Большинство основных австрийских политических партий поддержали продление, и только Австрийская партия свободы и Neos проголосовали против.

Правительство обосновало продление мер опасениями, связанными с вариантом "Омикрон".

Однако комитет принял исключение на канун Нового года. Как в канун Нового года, так и в день Нового года непривитым людям разрешается принимать участие в собраниях с ограничением до десяти человек (независимо от статуса вакцинации других).

Дети до 12 лет исключены из ограничений и не учитываются при подсчете.

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