В Австрии продлили локдаун для невакцинированных, но сделали исключение на Новый год

Австрийские власти продлили карантин для непривитых жителей страны до 10 января, хотя было сделано исключение для кануна Нового года.

Об этом пишет The Local, сообщает "Европейская правда".

Решение, которое в принципе ожидалось, означает, что те, кто не вакцинированы или недавно не выздоровел от коронавируса, должны будут продолжать соблюдать правила о пребывании дома.

Большинство основных австрийских политических партий поддержали продление, и только Австрийская партия свободы и Neos проголосовали против.

Правительство обосновало продление мер опасениями, связанными с вариантом "Омикрон".

Однако комитет принял исключение на канун Нового года. Как в канун Нового года, так и в день Нового года непривитым людям разрешается принимать участие в собраниях с ограничением до десяти человек (независимо от статуса вакцинации других).

Дети до 12 лет исключены из ограничений и не учитываются при подсчете.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды.