У Кремлі назвали дату відеозустрічі Байдена і Путіна

Зустріч президентів США Джо Байдена і Росії Владіміра Путіна має відбутися 7 грудня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела у США та слова речника Кремля Дмітрія Пєскова.

"Розмова справді відбудеться у вівторок. Головними питаннями обговорення будуть двосторонні відносини, звісно ж Україна та реалізація домовленостей, яких досягли у Женеві", - сказав Пєсков.

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Неназваний співрозмовник Reuters з американського боку сказав, що головною темою розмови буде нарощення Росією сил біля кордонів України і Байден підкреслить стурбованість цими діями та підтвердить підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

Нагадаємо, останні дні - на тлі зустрічі Північноатлантичної ради та Ради міністрів закордонних справ країн ОБСЄ - позначилися серією заяв з боку Російської Федерації про те, що вона хоче "домовленостей на папері", які дали би Кремлю гарантії, що Україна не стане членом НАТО, та звинуваченнями у тому, що це Альянс спровокував ескалацію, нарощуючи присутність біля кордонів РФ.

Зі свого боку, західні союзники висловили потужну підтримку Україні. Серед іншого, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив про неприпустимість ідей про "сфери впливу" великих геополітичних гравців у сучасному світі та заявив, що Росія не має права втручатись у рішення, бути чи не бути Україні в Альянсі.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Кремль попередили про болючі санкції, які раніше не застосовувалися, якщо РФ наважиться на нову агресію проти України.

Президент США Джо Байден заявив, що готує набір ініціатив, щоб не допустити планів російського вторгнення на територію України.

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