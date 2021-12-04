В Кремле назвали дату видеовстречи Байдена и Путина

Встреча президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина должна пройти 7 декабря.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в США и слова спикера Кремля Дмитрия Пескова.

"Разговор действительно состоится во вторник. Главными вопросами обсуждения будут двусторонние отношения, конечно Украина и реализация договоренностей, которых достигли в Женеве", - сказал Песков.

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Неназванный собеседник Reuters с американской стороны сообщил, что главной темой разговора будет наращивание Россией сил у границ Украины и Байден подчеркнет обеспокоенность этими действиями и подтвердит поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, в последние дни - на фоне встречи Североатлантического совета и Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ – прозвучала серия заявлений со стороны Российской Федерации о том, что она хочет "договоренностей на бумаге", которые дали бы Кремлю гарантии, что Украина не станет членом НАТО, и обвинений в том, что это Альянс спровоцировал эскалацию, наращивая присутствие у границ РФ.

Со своей стороны, западные союзники выразили мощную поддержку Украине. Среди прочего, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о недопустимости идей о "сферах влияния" крупных геополитических игроков в современном мире и заявил, что Россия не имеет права вмешиваться в решение, быть или не быть Украине в Альянсе.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Кремль предупредили о болезненных санкциях, ранее не применявшихся, если РФ решится на новую агрессию против Украины.

Президент США Джо Байден заявил, что готовит набор инициатив, чтобы не допустить российского вторжения на территорию Украины.

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