РФ заявила про небезпечне зближення літака НАТО та борту "Аерофлоту" над Чорним морем

У Росавіації повідомили про інцидент із небезпечним зближенням літака-розвідника НАТО з цивільним бортом над відкритими водами Чорного моря.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Интерфакс".

"Вранці 3 грудня о 09:53 над відкритими водами Чорного моря поблизу району відповідальності російських органів обслуговування повітряного руху літак-розвідник НАТО CL600 виконував політ з інтенсивним зниженням з висоти 11000 до висоти 9200 метрів, перетинаючи встановлений для цивільних повітряних суден маршрут обслуговування повітряного руху. Екіпаж літака-розвідника на неодноразові запити органів обслуговування повітряного руху не відповідав", - повідомили у Росавіації.

У відомстві додали, що через вказаний район майже одночасно пролягали маршрути польотів двох цивільних повітряних суден: А333 авіакомпанії "Аерофлот", що прямував рейсом з аеропорту Бен-Гуріона в аеропорт Шереметьєво, і CL650, державної власності Мальти, що прямував рейсом з аеропорту Сочі до аеропорту Скоп’є.

"Оперативно було змінено напрями та ешелони польотів цивільних повітряних суден", - уточнили в Росавіації.

У Росавіації пообіцяли направити по дипканалах протест у зв'язку з інцидентом.

В авіакомпанії "Аерофлот" також підтвердили, що літак із Тель-Авіва вимушено змінив ешелон через перетин траєкторії іншим бортом.