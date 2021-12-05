РФ заявила об опасном сближении самолета НАТО и борта "Аэрофлота" над Черным морем

В Росавиации сообщили об инциденте с опасным сближением самолета-разведчика НАТО с гражданским бортом над открытыми водами Черного моря.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Интерфакс".

Утром 3 декабря в 09:53 над открытыми водами Черного моря вблизи района ответственности российских органов обслуживания воздушного движения самолет-разведчик НАТО CL600 выполнял полет с интенсивным снижением с высоты 11000 до высоты 9200 метров, пересекая установленный для гражданских воздушных судов маршрут обслуживания воздушного движения. Экипаж самолета-разведчика на неоднократные запросы органов обслуживания воздушного движения не отвечал", - сообщили в Росавиации.

В ведомстве добавили, что через указанный район почти одновременно пролегали маршруты полетов двух гражданских воздушных судов: А333 авиакомпании "Аэрофлот", следовавшего рейсом из аэропорта Бен-Гуриона в аэропорт Шереметьево, и CL650, государственной собственности Мальты, следовавшего рейсом из аэропорта Сочи в аэропорта Скопье.

"Оперативно были изменены направления и эшелоны полетов гражданских воздушных судов", – уточнили в Росавиации.

В Росавиации пообещали направить по дипканалам протест в связи с инцидентом.

В авиакомпании "Аэрофлот" также подтвердили, что самолет из Тель-Авива вынужденно сменил эшелон из-за пересечения траектории другим бортом.