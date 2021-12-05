Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

У ЄНП вважають, що у разі нападу РФ на Україну Берлін має згорнути "Північний потік-2"

Неділя, 5 грудня 2021, 11:52

Глава фракції Європейської народної партії в Європарламенті Манфред Вебер вважає, що у разі нападу Росії на Україну уряд Німеччини має негайно згорнути проєкт "Північний потік -2".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

"Якщо Путін пустить у хід зброю, то газопроводу "Північний потік - 2" кінець, - заявив євродепутат. - Введення в експлуатацію було б тоді виключено. Цю ціну майбутній уряд Німеччини має чітко позначити".

На думку Вебера, ситуація, що склалася, є перевіркою "для НАТО і всього західного співтовариства".

"Важливо, щоб НАТО дала зрозуміти, що Росія заплатить високу ціну, якщо зробить щось проти України", - констатував він.

Будівництво магістрального газопроводу "Північний потік - 2", що проходить дном Балтійського моря і має довжину 1234 кілометри (2468 км за двома нитками), завершено. Він технічно готовий до перекачування російського природного газу до Європи, проте сировина по ньому поки що не надходить.

У середині жовтня німецький регулятор – Федеральне агентство з мереж (BNetzA) – призупинив процедуру сертифікації газопроводу до завершення створення дочірньої компанії Nord Stream 2 AG для експлуатації національної ділянки магістралі та передачі їй основних активів та кадрових ресурсів.

Читайте також: Захистити Україну: як у НАТО домовилися стримувати РФ від вторгнення на Донбас, а також: Погрози РФ та кримський наступ України: як Київ та Москва билися на полях ОБСЄ.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Північний потік-2
powered by lun.ua

Статті

Паспорти для діаспори та ворогів Путіна: що змінює Зеленський у правилах громадянства

Ті, хто вирішить мати кілька громадянств, стикнуться із забороною працювати у держструктурах, бути долученими до політичної діяльності тощо...
3 грудня 2021 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Погрози РФ та кримський наступ України: як Київ та Москва билися на полях ОБСЄ

Атаки Кремля у Стокгольмі наштовхнулися на потужний фронт підтримки України демократичною спільнотою.
3 грудня 2021 — Іванна Костіна, Європейська правда, зі Стокгольма

Захистити Україну: як у НАТО домовилися стримувати РФ від вторгнення на Донбас

Головною темою переговорів міністрів було питання стримування Росії. Причому в Альянсі узгодили шлях, за яким санкції проти РФ не потребуватимуть одностайності.
2 грудня 2021 — Юрій Онищенко, Європейська правда