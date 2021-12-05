У другому місті Молдови за годину до початку голосування скасували скандальні вибори

Центральна виборча комісія Молдови менше ніж за годину до голосування скасувала проведення виборів у місті Бельци, другому за розміром в країні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться на порталі СП.

Центральна виборча комісія зібралася на екстрене засідання о 6-й ранку.

Рішення оголосила голова ЦВК Анжеліка Караман. У ньому йдеться, що рішення судів про зняття Марини Таубер стали остаточними і такими, що підлягають виконанню.

ЦВК визначила, що в умовах, коли один кандидат знятий, не виконані умови для організації другого туру виборів, у якому за законом повинні брати участь два конкуренти, які набрали найбільшу кількість голосів у першому турі.

Згідно з рішенням ЦВК, проведення другого туру виборів у цих умовах неможливе.

Члени комісії ухвалили призупинити проведення другого туру, поки рішення першої та другої інстанцій про зняття з виборів Марини Таубер не набудуть чинності.

У результаті 60 виборчих дільниць у Бєльцях 5 грудня не відкриваються, а виборчі бюро мають передати до Окружної виборчої ради всі документи, включаючи бюлетені для голосування.

Рішення ЦВК може бути оскаржено протягом 3 днів у Апеляційній палаті Кишинева.

Бельцький суд у суботу, 4 грудня, зобов'язав Окружну виборчу раду Бельц анулювати реєстрацію на виборах кандидата у примари від партії "Шор" Марини Таубер. Це було зроблено на підставі звернення Центральної виборчої комісії, яка встановила, що Марина Таубер використала у передвиборчій кампанії незадекларовані гроші та перевищила допущену законом стелю витрачання коштів.

Марина Таубер назвала рішення судів політичними та заявила, що оскаржить їх одразу ж у Вищій судовій палаті.

Марина Таубер є "правою рукою" політика Ілана Шора, якого вважають одним із організаторів так званої "крадіжки мільярду" з банків Молдови, він оголошений в розшук через це. На позачергових парламентських виборах 2021 року партія "Шор" набрала 5,75% голосів.

Таубер не вистачило зовсім трохи до перемоги на виборах у першому турі в листопаді, вона набрала 47,93%. До другого туру, який мав відбутися 5 грудня, з нею вийшов незалежний кандидат Микола Григоришин, який отримав 20,93%. Григоришин був одним із тих, хто подав скаргу на Таубер.

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