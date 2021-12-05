Во втором городе Молдовы за час до начала голосования отменили скандальные выборы

Центральная избирательная комиссия Молдовы менее чем за час до голосования отменила проведение выборов в городе Бельцы, втором по размеру в стране.

Как сообщает "Европейская правда", об этом идет речь в публикации издания портала СП.

Центральная избирательная комиссия собралась на экстренное заседание в 6 утра.

Решение объявила глава ЦИК Анжелика Караман. В нем говорится, что решения судов о снятии Марины Таубер стали окончательными и подлежащими исполнению.

ЦИК определил, что в условиях, когда один кандидат снят, не выполнены условия для организации второго тура выборов, в котором по закону должны участвовать два конкурента, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре.

Согласно решению ЦИК, проведение второго тура выборов в этих условиях невозможно.

Члены комиссии приняли приостановить проведение второго тура, пока решения первой и второй инстанций о снятии с выборов Марины Таубер не вступят в силу.

В результате 60 избирательных участков в Бельцах 5 декабря не открываются, а избирательные бюро должны передать в Окружной избирательный совет все документы, включая бюллетени для голосования.

Решение ЦИК может быть обжаловано в течение 3 дней в Апелляционной палате Кишинева.

Бельцкий суд в субботу, 4 декабря, обязал Окружной избирательный совет Бельц аннулировать регистрацию на выборах кандидата в призраки от партии Шор Марины Таубер. Это было сделано на основании обращения Центральной избирательной комиссии, установившей, что Марина Таубер использовала в предвыборной кампании незадекларированные деньги и превысила допущенный законом потолок расходование средств.

Марина Таубер назвала решение судов политическими и заявила, что обжалует их сразу в Высшей судебной палате.

Марина Таубер является "правой рукой" политика Илана Шора, которого считают одним из организаторов так называемой "кражи миллиарда" из банков Молдовы, он объявлен в розыск из-за этого. На внеочередных парламентских выборах 2021 года партия Шор набрала 5,75% голосов.

Тауберу не хватило совсем немного до победы на выборах в первом туре в ноябре, она набрала 47,93%. Во второй тур, который должен был состояться 5 декабря, с ней вышел независимый кандидат Николай Григоришин, получивший 20,93%. Григоришин был одним из тех, кто подал жалобу на Таубер.