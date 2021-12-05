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Майже дві третини німців підтримують примусову вакцинацію

Неділя, 5 грудня 2021, 14:46

Майже дві третини жителів Німеччини виступають за загальну обов’язкову вакцинацію від коронавірусу.

Про це свідчать результати опитування, проведеного інститутом дослідження громадської думки YouGov, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Так, 63% опитаних висловилися за зобов’язання всіх людей у Німеччині вакцинуватися проти вірусу. 30% виступили проти, 7% – не надали жодної інформації.

Настрої змінилися після початку кампанії вакцинації від коронавірусу в Німеччині майже рік тому. Через кілька днів після перших щеплень 26 грудня минулого року 56% людей в опитуванні YouGov були проти обов’язкової вакцинації і лише 33%були за.

Федеральний уряд також довго відмовлявся від обов’язкової вакцинації. Тепер Бундестаг має прийняти рішення щодо цього найближчими тижнями. Згідно з побажаннями майбутнього канцлера Олафа Шольца, таке рішення має набути чинності не пізніше початку березня.

Раніше Австрія пообіцяла стати першою європейською країною, яка введе обов’язкову вакцинацію з 1 лютого.

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Німеччина Вакцини
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