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Укр / Рус

Почти две трети немцев поддерживают принудительную вакцинацию

Воскресенье, 5 декабря 2021, 14:46

Около двух третей жителей Германии выступают за общую обязательную вакцинацию от коронавируса.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом исследования общественного мнения YouGov, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Так, 63% опрошенных высказались за обязательство всех людей в Германии вакцинироваться против вируса. 30% выступили против, 7% – не предоставили никакой информации.

Настроения изменились после начала кампании вакцинации от коронавируса в Германии почти год назад. Через несколько дней после первых прививок 26 декабря прошлого года 56% людей в опросе YouGov были против обязательной вакцинации и только 33% были за.

Федеральное правительство тоже долго отказывалось от обязательной вакцинации. Теперь Бундестаг должен принять решение по этому поводу в ближайшие недели. Согласно пожеланиям будущего канцлера Олафа Шольца, такое решение должно вступить в силу не позднее начала марта.

Ранее Австрия пообещала стать первой европейской страной, которая введет обязательную вакцинацию с 1 февраля.

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Германия Вакцины
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