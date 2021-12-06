США змінили правила в'їзду до країни

У Сполучених Штатах з 6 грудня почали діяти нові обмеження на в'їзд до країни, пов'язані зі швидким поширенням нового варіанта "Омікрон"

Нові правила опубліковані на сайті Білого дому, повідомляє "Європейська правда".

Відсьогодні пасажири будь-яких рейсів, що прибувають до США, мають надати негативний тест на коронавірус, який отримано не раніше, ніж за добу до перетину кордону. Досі дозволялося надавати тест, зроблений за 72 години.

При цьому нові правила поширюватимуться на всі країни незалежно від того, вакциновані мандрівники чи ні. Вимоги стосуються лише мандрівників, які подорожують авіатранспортом.

Правила щодо тестування розповсюджуються на всіх авіапасажирів віком від 2 років, які летять до Сполучених Штатів.

Аналогічні правила діятимуть і для нещеплених громадян США та осіб, які мають дозвіл на проживання.

Крім того, до 18 березня продовжено масочний режим у літаках, поїздах, автобусах та в аеропортах. За недотримання правил носіння масок загрожує штраф від 500 до 3000 доларів.

Нагадаємо, уряд Кіпру ухвалив рішення про те, що для в'їзду в країну з 4 грудня всі мандрівники віком від 12 років зобов'язані робити ПЛР-тест на коронавірус.

Франції з 4 грудня вимагає ПЛР-тести від всіх мандрівників, які прибувають із країн, що не входять до ЄС, незалежно від статусу вакцинації.

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