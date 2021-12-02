Кіпр вимагатиме ПЛР-тести від всіх мандрівників незалежно від вакцинації

Уряд Кіпру ухвалив рішення про те, що для в'їзду в країну всі мандрівники віком від 12 років зобов'язані робити ПЛР-тест на коронавірус.

Як повідомляє "Європейська правда", інформацію підтвердив Консульський відділ посольства України на Кіпрі на своїй сторінці у Facebook.

Обов’язковий ПЛР-тест мають здати усі особи віком від 12 років після прибуття до Республіки Кіпр повітряним або морським транспортом, незалежно від країни відправлення.

Рішення набуде чинності з понеділка, 6 грудня, і буде діяти до 10 січня 2022 року, після чого буде переглянуте на основі епідеміологічних даних.

Представляючи пропозицію, міністр транспорту наголосив на необхідності вжиття тимчасових заходів у легальних пунктах в’їзду до країни у зв’язку з виявленням нового варіанта "Омікрон".

Цей захід стосується всіх пасажирів віком від 12 років, незалежно від наявності у них довідки про повну вакцинацію чи одужання від COVID-19. Вартість ПЛР-тесту сплачуватимуть самі пасажири.

Пасажири, які в’їжджають на Кіпр з портів для короткочасного відвідування, повинні мати негативний сертифікат ПЛР-тесту терміном до 72 годин. Крім того, по прибутті вони повинні будуть пройти швидкі тести на антиген за рахунок Кіпру.

"З метою кращого спостереження та раннього виявлення імпортованих позитивних випадків таке ПЛР-тестування вже розпочато і триватиме до 6 грудня шляхом вибіркових перевірок пасажирів, незалежно від країни походження, які в’їжджають до Республіки Кіпр через аеропорти Ларнаки та Пафоса", - зазначили в консульстві.

Нагадаємо, Франції з 4 грудня вимагатиме ПЛР-тести від всіх мандрівників, які прибувають із країн, що не входять до ЄС, незалежно від статусу вакцинації.

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