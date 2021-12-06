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Укр / Рус

США изменили правила въезда в страну

Понедельник, 6 декабря 2021, 09:06

В Соединенных Штатах с 6 декабря начали действовать новые ограничения на въезд в страну, связанные с быстрым распространением нового варианта "Омикрон"

Новые правила опубликованы на сайте Белого дома, сообщает "Европейская правда".

С сегодняшнего дня пассажиры любых прибывающих в США рейсов должны предоставить отрицательный тест на коронавирус, который получен не раньше, чем за сутки до пересечения границы. До сих пор разрешалось давать тест, сделанный за 72 часа.

При этом новые правила будут распространяться на все страны, независимо от того, вакцинированы путешественники или нет. Требования относятся только к путешествующим авиатранспортом.

Правила по тестированию распространяются на всех авиапассажиров в возрасте от 2 лет, летящих в Соединенные Штаты.

Аналогичные правила будут действовать и для непривитых граждан США и лиц, имеющих вид на жительство.

Кроме того, до 18 марта продлен масочный режим в самолетах, поездах, автобусах и аэропортах. При несоблюдении правил ношения масок грозит штраф от 500 до 3000 долларов.

Напомним, правительство Кипра приняло решение о том, что для въезда в страну с 4 декабря все путешественники в возрасте от 12 лет обязаны делать ПЦР-тест на коронавирус.

Франция с 4 декабря требует ПЦР-тесты от всех путешественников, прибывающих из стран, не входящих в ЕС, вне зависимости от статуса вакцинации.

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