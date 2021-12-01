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Франція змінила правила в'їзду з-за меж ЄС: потрібен тест незалежно від вакцинації

Середа, 1 грудня 2021, 19:52

Франція оголосила про нові правила для мандрівників, які прибувають із країн, що не входять до ЄС, у зв'язку з новим варіантом коронавірусу під назвою "Омікрон".

Про це пише The Local, повідомляє "Європейська правда".

Офіційний представник французького уряду Габріель Атталь оголосив, що з суботи всім мандрівникам - вакцинованим чи ні - буде потрібний негативний тест на коронавірус для в'їзду до Франції з будь-якої країни за межами ЄС або Шенгенської зони.

Мандрівники повинні надати результат ПЛР-тесту або тесту на антиген, але у будь-якому випадку їх треба зробити не більше ніж за 48 годин до поїздки.

Прибулим із країн ЄС чи Шенгенської зони потрібно буде пройти тест лише в тому випадку, якщо вони не вакциновані, але тест має бути зданий протягом попередніх 24 годин.

Атталь не пояснив, чи будуть правила застосовуватися до дітей, але чинні правила тестування вимагають проведення тестів тільки для дітей віком 11 років і старших, тому цілком імовірно, що те саме застосовуватиметься і тут.

Франція підтвердила випадки "Омікрону" на своїх заморських територіях Реюньйон та Майотта, також є 13 підозрюваних випадків у Франції.

"Давайте не будемо наївними, дуже ймовірно, що найближчими годинами чи днями на материковій частині Франції будуть випадки", - сказав Атталь.

Нагадаємо, 30 листопада у Франції за добу зараження коронавірусом підтвердили у близько 47 тисяч людей - найбільше з початку квітня

Франція однією з перших у Європі, ще з кінця літа, почала використовувати ковід-сертифікати як перепустки для доступу до низки закладів та послуг. 

В країні повністю щеплені від коронавірусу 69,5% дорослого населення.

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Франція Туризм Коронавірус
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