Ле Пен про членство України в НАТО: спочатку треба вигнати Туреччину

Глава французької ультраправої партії "Національне об’єднання" і одна з фаворитів президентських перегонів Марін Ле Пен вважає, що НАТО в його нинішньому вигляді не здатний приймати нових членів.

Про це вона сказала в інтерв’ю польській газеті Rzeczpospolita, повідомляє "Європейська правда".

"Спочатку з нього потрібно випровадити Туреччину", - сказала Ле Пен відповідаючи на питання, чи має право Україна на вступ до НАТО.

"Я також не думаю, що в нинішньому стані НАТО може прийняти будь-яку нову державу" - зазначила політик.

Ле Пен також не думає, що накопичення російських військ біля кордону з Україною неминуче призведе до нового вторгнення.

"Я не думаю, що Путін піде на таку помилку. Але я також вважаю, що в цій справі, ЄС відіграв роль пожежника-піромана. Можна говорити що завгодно, але Україна належить до сфери впливу Росії. Намагаючись порушити цю сферу впливу, створюється напруга, страхи і досягається ситуація, свідками якої ми сьогодні. А ми всі повинні разом боротися з реальною загрозою, яка нависає над Європою: ісламізму" - заявила Марін Ле Пен.

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен на зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергєєм Лавровим у Стокгольмі закликав відвести війська від кордонів України та виконувати Мінські угоди.

Раніше Лавров заявив, що Росія незабаром висуне пропозиції щодо нового пакту про європейську безпеку, який, за заявами Москви, зупинить подальше розширення НАТО на схід.

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