Ле Пен о членстве Украины в НАТО: сначала надо выгнать Турцию

Глава французской ультраправой партии "Национальное объединение" и один из фаворитов президентской гонки Марин Ле Пен считает, что НАТО в его нынешнем виде не способен принимать новых членов.

Об этом она сказала в интервью польской газете Rzeczpospolita, сообщает "Европейская правда".

"Сначала из него нужно выпроводить Турцию", - сказала Ле Пен, отвечая на вопрос, имеет ли право Украина на вступление в НАТО.

"Я также не думаю, что в нынешнем состоянии НАТО может принять какое-либо новое государство", - отметила политик.

Ле Пен также не думает, что скопление российских войск у границы с Украиной неизбежно приведет к новому вторжению.

"Я не думаю, что Путин пойдет на такую ​​ошибку. Но я также считаю, что в этом деле ЕС сыграл роль пожарного-пиромана. Можно говорить что угодно, но Украина входит в сферу влияния России. Пытаясь нарушить эту сферу влияния, создается напряжение, страхи и достигается ситуация, свидетелями которой мы сегодня являемся. А мы все должны вместе бороться с нависающей над Европой реальной угрозой: угрозой исламизма", - заявила Марин Ле Пен.

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Стокгольме призвал отвести войска от границ Украины и выполнять Минские соглашения.

Ранее Лавров заявил, что Россия вскоре выдвинет предложения по новому пакту о европейской безопасности, который, по заявлениям Москвы, остановит дальнейшее расширение НАТО на восток.

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