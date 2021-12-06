В МЗС Польщі заявили, що Байден має проявити твердість у розмові з Путіним

Заступник міністра закордонних справ Польщі Мартін Пшидач вважає, що президент США Джо Байден у розмові з російським колегою Владіміром Путіним має проявити твердість, в такому разі може статися розрядка нинішньої напруженої ситуації.

Про це він сказав в ефірі Польського радіо, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Dziennik Gazeta Prawna.

У вівторок відбудеться відеозустріч президентів США та Росії. Як повідомив Білий дім, Байден висловить стурбованість присутністю російських військ на кордоні з Україною і підтвердить підтримку США територіальної цілісності України. Також очікується, що лідери обговорять стратегічну стабільність, кібернетичні та регіональні проблеми.

"США однозначно налаштовані надіслати сильний, жорсткий сигнал Росії. Саме американська адміністрація вже кілька тижнів розмовляє з європейськими партнерами, інформуючи про те, що відбувається на східному фланзі навколо України", - сказав Пшидач.

На його думку, якщо переговори у вівторок стануть жорстким сигналом для Москви, "це може призвести до розрядки". "З іншого боку, якщо це буде лише зустріч для зустрічі, то російська пропаганда неодмінно сприйме це як успіх для Росії (...) Якщо Росія не отримає жорсткого сигналу, ось як вона його використає, " – додав він.

Дипломат також висловив сподівання, що під час переговорів у вівторок Байден покаже "обличчя жорсткого переговорника". "Давайте також усвідомлювати, що за останній рік США багато в чому зіпсували свій імідж світової держави. Я говорю про Афганістан. Я думаю, що США не захочуть дозволити собі знову зміщувати свої інтереси", - зазначив Пшидач.

На думку політика, основним планом Росії є досягнення своїх цілей, не обов’язково військовими засобами. "Зрештою, вона, мабуть, готова застосувати такі військові засоби, якщо побачить слабкість Заходу. Однак, як і будь-яка країна, якщо вона зможе досягти своїх цілей без цих військових засобів, вона буде до цього прагнути", - сказав заступник міністра.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Кремль попередили про болючі санкції, які раніше не застосовувалися, якщо РФ наважиться на нову агресію проти України.

Президент США Джо Байден заявив, що готує набір ініціатив, щоб не допустити планів російського вторгнення на територію України.

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