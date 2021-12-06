В МИД Польши заявили, что Байден должен проявить жесткость в разговоре с Путиным

Заместитель министра иностранных дел Польши Мартин Пшидач считает, что президент США Джо Байден в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным должен проявить жесткость, в таком случае может произойти разрядка нынешней напряженной ситуации.

Об этом он сказал в эфире Польского радио, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Dziennik Gazeta Prawna.

Во вторник состоится видеовстреча президентов США и России. Как сообщил Белый дом, Байден выразит обеспокоенность присутствием российских войск на границе с Украиной и подтвердит поддержку США территориальной целостности Украины. Также ожидается, что лидеры обсудят стратегическую стабильность, кибернетические и региональные проблемы.

"США однозначно настроены послать сильный, жесткий сигнал России. Именно американская администрация уже несколько недель разговаривает с европейскими партнерами, информируя о происходящем на восточном фланге вокруг Украины", - сказал Пшидач.

По его мнению, если переговоры во вторник станут жестким сигналом для Москвы, это может привести к разрядке. "С другой стороны, если это будет только встреча для встречи, то российская пропаганда непременно воспримет это как успех для России (...) Если Россия не получит жесткого сигнала, то вот как она его использует", - добавил он.

Дипломат также выразил надежду, что во время переговоров во вторник Байден покажет "лицо жесткого переговорщика". "Давайте также отдавать себе отчет, что за последний год США во многом испортили свой имидж мирового государства. Я говорю об Афганистане. Я думаю, что США не захотят позволить себе снова смещать свои интересы", – отметил Пшидач.

По мнению политика, основным планом России является достижение своих целей, не обязательно военными средствами. "В конце концов, она, вероятно, готова применить такие военные средства, если увидит слабость Запада. Однако, как и любая страна, если она сможет добиться своих целей без этих военных средств, она будет к этому стремиться", - сказал замминистра.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Кремль предупредили о болезненных санкциях, ранее не применявшихся, если РФ решится на новую агрессию против Украины.

Президент США Джо Байден заявил, что готовит набор инициатив, чтобы не допустить российского вторжения на территорию Украины.

Читайте подробнее: Защитить Украину: как в НАТО договорились сдерживать РФ от вторжения на Донбасс, а также: Угрозы РФ и крымское наступление Украины: как Киев и Москва сражались на полях ОБСЕ.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды.